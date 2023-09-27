Apakah Level Gojek Bisa Turun?

JAKARTA - Mengulas apakah level Gojek bisa turun yang jarang pengguna ketahui. Saat ini, ada beberapa tingkatan agar bisa mendapatkan keuntungan lebih.

Pasalnya, semakin tinggi level maka akan mendapatkan keuntungan seperti harga termurah atau diskon.

Terdapat empat level keanggotaan yang bisa dicapai oleh pengguna, yakni level Warga, Bos, Juragan, dan Anak Sultan.

Lantas apakah level Gojek bisa turun? Tentu saja bisa jika tidak sering menggunakan aplikasi ini. Salah satunya penyebabnya

karena pengguna tidak berhasil mengumpulkan jumlah XP tertentu dalam waktu enam bulan sejak mencapai level terbaru. Untuk mempertahankan level pengguna harus memiliki jumlah XP minimum sesuai dengan tingkat level.

XP atau experience point adalah poin yang diberikan kepada anggota GoClub yang melakukan transaksi di aplikasi Gojek. Kumpulkan lebih banyak XP untuk naik level lebih tinggi dan mendapat banyak kemudahan.