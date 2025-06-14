Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Bos GOTO Buka Suara Soal Kabar Danantara Akuisisi Saham Gojek-Tokopedia

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 14 Juni 2025 |19:25 WIB
Bos GOTO Buka Suara Soal Kabar Danantara Akuisisi Saham Gojek-Tokopedia
Bos GOTO Buka Suara Soal Kabar Danantara Akuisisi Saham Gojek-Tokopedia. (Foto: Okezone.com/GOTO)
A
A
A

JAKARTA - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) menjelaskan soal kabar investasi dari Danantara. Direktur Utama GoTo Group Patrick Walujo mengaku belum bisa memberikan komentar atas spekulasi yang beredar di pasar.

“Mengenai aksi korporat, kita sudah melakukan piling ke OJK dan Bursa bahwa pada saat ini kita tidak bisa berkomentar mengenai spekulasi yang ada di market,” ujar Patrick saat ditemui di Indonesia Arena, Sabtu (14/6/2025).

Patrick juga menambahkan bahwa setiap keputusan strategis yang diambil perusahaan selalu mengedepankan kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

“Sebelumnya kami juga sempat melakukan pernyataan ke regulator, IDX dan OJK bahwa kami dalam melakukan semua keputusan selalu mempertimbangkan kepentingan para stakeholders kami, mitra driver, mitra Gopay, GoFood, dari pemerintah, regulator, dan dari pemegang saham,” tegasnya.

 

