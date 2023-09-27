Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Menteri Basuki Tawarkan Proyek-Proyek IKN ke Investor China

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |08:04 WIB
Menteri Basuki Tawarkan Proyek-Proyek IKN ke Investor China
Menteri Basuki Ajak Investor China Investasi di IKN. (Foto: okezone.com/PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengajak pelaku usaha China melakukan investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Saya ingin mengusulkan kepada investor dari Republik Rakyat Tiongkok untuk membahas peluang kerjasama investasi melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan infrastruktur di IKN Nusantara,” kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulisnya, Rabu (27/9/2023).

Menurutnya, APBN hanya akan mencakup sekitar 20% dari total kebutuhan investasi IKN. Sedangkan untuk sisanya Pemerintah Indonesia membuka peluang bagi investor lokal dan asing untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN melalui skema KPBU.

“Potensi investasi di IKN di antaranya untuk membangun fasilitas pendidikan, kesehatan, perumahan, pusat kebudayaan dan olahraga, serta perkantoran,” sambungnya.

Basuki mengatakan, Pemerintah Indonesia juga menyiapkan berbagai skema investasi untuk para investor dan badan usaha, antara lain Viability Gap Fund (VGF) menggunakan Availability Payment (AP), Project Development Facilities (PDF) untuk semua proyek KPBU di IKN.

Selanjutnya ada Pengadaan Badan Usaha melalui Swiss Challenge untuk KPBU Unsolicited, pembiayaan infrastruktur melalui Staples Financing/Standby Lending, serta Clawback equal 0 (zero) untuk Barang Milik Negara (BMN).

