HOME FINANCE PROPERTY

Progres Proyek IKN Sesuai Rencana, Jalan Tol IKN Segmen 5A Capai 53%

Fadillah Rafli Anwari , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |18:50 WIB
Progres Proyek IKN Sesuai Rencana, Jalan Tol IKN Segmen 5A Capai 53%
Progres jalan tol IKN segmen 5A (Foto: Waskita Karya)
A
A
A

JAKARTA – Progres proyek IKN Nusantara sesuai target rencana pembangunan. PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) tengah fokus untuk penyelesaian pekerjaan mega proyek IKN yang sampai saat ini progresnya masih berjalan sesuai perencanaan awal.

Direktur Utama Perseroan Mursyid mengungkapkan bahwa pekerjaan proyek di IKN masih sesuai rencana, salah satunya adalah proyek Jalan Tol IKN Segmen 5A.

“Pemerintah, melalui ketua satgas pelaksanaan pembangunan infrastruktur IKN, Danis H. Sumadilaga mengapresiasi proyek ini karena menunjukkan kualitas dan progres yang baik. Mudah-mudahan proyek ini dapat menjadi contoh bagi proyek-proyek lainnya,” ungkap Mursyid, Selasa (26/9/2023).

Proyek Jalan Tol IKN Segmen 5A telah mencapai progres 53% dan direncanakan selesai pada pertengahan tahun 2024.

“Kementerian PUPR ingin pada tahun 2024 perjalanan menuju IKN sudah menggunakan jalan tol, sehingga percepatan pekerjaan perlu dilakukan. Harapannya konektivitas Jalan Tol IKN ini akan mempersingkat jarak tempuh dari Balikpapan menuju Kawasan Inti IKN, yang sebelumnya sekitar dua jam menjadi hanya sekitar 30 menit,” ucap Mursyid.

