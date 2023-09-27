Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Kenapa e-Materai Tidak Muncul di SSCASN? Ini Cara Mengatasinya

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |07:17 WIB
Kenapa e-Materai Tidak Muncul di SSCASN? Ini Cara Mengatasinya
Ilustrasi untuk e-materai yang tidak muncul dalam SSCASN (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA- Kenapa e-Materai tidak muncul di SSCASN kini jadi pertanyaan yang sering muncul khususnya di kalangan para pendaftar CPNS dan PPPK 2023.

 BACA JUGA:

Munculnya pertanyaan tersebut tak terlepas dari kebijakan pemerintah yang mewajibkan para pelamar untuk menggunakan e-Materai para dokumen tertentu.

Kebijakan penggunaan e-Materai telah tertuang dalam Surat Edaran Plt Kepala BKN Nomor 9 Tahun 2021. Tujuan diterapkannya kebijakan ini adalah untuk menghindari penggunaan materai palsu pada dokumen.

Kendati demikian, beberapa masalah pun muncul dalam penggunaan e-Materai. Salah satunya adalah e-Materai yang tidak muncul di SSCASN.

Dilansir dari berbagai sumber, Rabu (27/9/2023), gagalnya pembubuhan e-Materai pada dokumen yang akan diunggah biasanya terjadi karena kuota e-Materai yang tidak cukup atau sedang ada gangguan pada sistem e-Materai.

Para peserta yang mengalami gangguan tersebut bisa melakukan restamp dengan cara berikut ini:

  • Masuk ke menu dokumen
  • Lalu klik tombol operasi
  • Setelah itu pilih restamp
  • Untuk melihat apakah e-meterai sudah berhasil ditempelkan, Anda bisa mengeceknya di kolom status.

