Kenapa e-Materai Tidak Muncul di SSCASN? Ini Cara Mengatasinya

Ilustrasi untuk e-materai yang tidak muncul dalam SSCASN (Foto: Dok Okezone)

JAKARTA- Kenapa e-Materai tidak muncul di SSCASN kini jadi pertanyaan yang sering muncul khususnya di kalangan para pendaftar CPNS dan PPPK 2023.

Munculnya pertanyaan tersebut tak terlepas dari kebijakan pemerintah yang mewajibkan para pelamar untuk menggunakan e-Materai para dokumen tertentu.

Kebijakan penggunaan e-Materai telah tertuang dalam Surat Edaran Plt Kepala BKN Nomor 9 Tahun 2021. Tujuan diterapkannya kebijakan ini adalah untuk menghindari penggunaan materai palsu pada dokumen.

Kendati demikian, beberapa masalah pun muncul dalam penggunaan e-Materai. Salah satunya adalah e-Materai yang tidak muncul di SSCASN.

Dilansir dari berbagai sumber, Rabu (27/9/2023), gagalnya pembubuhan e-Materai pada dokumen yang akan diunggah biasanya terjadi karena kuota e-Materai yang tidak cukup atau sedang ada gangguan pada sistem e-Materai.

Para peserta yang mengalami gangguan tersebut bisa melakukan restamp dengan cara berikut ini: