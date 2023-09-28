Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Luhut Punya Tugas Baru, Integrasikan Transportasi Jabodebek dalam 1 Bulan

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |04:28 WIB
Luhut Punya Tugas Baru, Integrasikan Transportasi Jabodebek dalam 1 Bulan
Tugas baru Luhut integrasikan transportasi massal (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Proyek Light Rail Transit (LRT) akan mulai dibangun di Pulau Bali tahun depan. LRT tersebut akan melintasi Bandara I Gusti Ngurah Rai.

"Kita harap groundbreaking early next year, awal tahun depan, kita bisa groundbreaking karena itu studinya sudah lama dilakukan, tapi karena terbentur Covid-19, tadi kita hidupkan lagi," kata Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, dikutip dari Antara, Jakarta, Kamis (28/9/2023).

Luhut mengatakan, jika LRT di Bandara Ngurah Rai Bali tidak dibangun, maka akan terjadi penumpukan (stuck) penumpang mengingat pada 2026, bandara tersebut akan melayani sekitar 24 juta penumpang per tahun.

Presiden Joko Widodo (Jokowi), kata Luhut, dalam rapat pada kali ini sudah memerintahkan jajaran menteri agar melakukan studi lanjutan untuk LRT di Pulau Bali, dari Bandara Ngurah Rai ke Seminyak, atau kemungkinan hingga ke Canggu.

"Dari lapangan terbang sampai ke Seminyak dan kalau perlu nanti terus sampai ke Canggu itu 20 kilometer, dan nanti kita sedang pertimbangkan memasukkan harga tiket 1 dolar AS, 2 dolar AS, setiap penumpang pakai tidak pakai, sehingga dengan pembiayaan publik juga akan bisa jalan," kata Luhut.

Presiden Jokowi dalam rapat tersebut meminta kereta LRT, kereta MRT, dan moda transportasi publik lainnya terintegrasi, sehingga memudahkan masyarakat untuk menggunakan transportasi publik.

Halaman:
1 2
