PHE Maksimalkan Sumur Tak Aktif, Produksi Minyak Naik?

JAKARTA - PT Pertamina Hulu Energi (PHE) selaku Subholding Upstream Pertamina menerapkan strategi sinergi operasi dengan berbagai macam mekanisme untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi.

Salah satu strategi fundamental yang selama ini telah berjalan adalah kemitraan yang merupakan implementasi sinergi dengan berbagai macam mekanisme.

Direktur Pengembangan dan Produksi PHE Awang Lazuardi mengatakan mekanisme kemitraan yang pertama, yakni sharing participating interest suatu wilayah kerja migas dengan mitra strategis dari sisi finansial dan teknologi.

Menurut Ketua Komunitas Migas Indonesia (KMI) S Herry Putranto, PHE menyikapi positif pernyataan agar Pertamina mengerjasamakan sumur-sumur migas yang tidak aktif beroperasi atau idle.

Selama ini PHE memang sudah terbiasa bekerja sama dengan mitra.

“PHE pasti (menyikapi) positif, karena mereka sudah biasa kerja sama dengan mitra dengan berbagai pola,” jelas Herry dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (28/9/2023).

Menurut Herry, permintaan agar bekerja sama lebih merupakan dorongan ulang. Meskipun dampaknya tidak terlalu signifikan mengejar target lifting 1 juta barel per hari, tetapi setidaknya mampu menggerakkan roda ekonomi pengusaha menengah dan kecil.

“Kan (produksi) minyak turun terus, makanya dikerjasamakan yang sudah idle lewat KSO. Karena kalau sumur-sumur kecil ditotal, mentok 10 ribu barel per hari. Tetapi memang lumayan buat mitra berskala kecil,” katanya.

Kapasitas produksi sumur-sumur kecil yang idle tersebut, jelas Herry, umumnya di bawah 3.000 barel per hari. Sedangkan yang berkapasitas sekitar 3.000-4.000 barel per hari, bisa dikerjakan mitra berskala menengah.