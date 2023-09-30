Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penyebab Peresmian Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diundur

Dzakwan Agung Mugits , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |03:37 WIB
Penyebab Peresmian Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diundur
Peresmian kereta cepat mundur (Foto: Okezone)
JAKARTA - Peresmian Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) diundur dari yang sebelumnya pada 1 Oktober 2023, kini jadi 2 Oktober 2023.

Sejumlah masyarakat di Indonesia sudah menantikan peresmian kereta tercepat di ASEAN tersebut dan tidak sabar ingin merasakan fasilitas yang tersedia di dalamnya.

Lalu, mengapa jadwal peresmian KCJB diundur? Berikut Okezone beri jawabannya di artikel ini.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan bahwa mundurnya jadwal tersebut lantaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa hadir.

