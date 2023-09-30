Penyebab Peresmian Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diundur

JAKARTA - Peresmian Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) diundur dari yang sebelumnya pada 1 Oktober 2023, kini jadi 2 Oktober 2023.

Sejumlah masyarakat di Indonesia sudah menantikan peresmian kereta tercepat di ASEAN tersebut dan tidak sabar ingin merasakan fasilitas yang tersedia di dalamnya.

BACA JUGA: Beli Tiket Kereta Cepat hingga LRT Jabodebek Bisa Pakai GoTransit

Lalu, mengapa jadwal peresmian KCJB diundur? Berikut Okezone beri jawabannya di artikel ini.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan bahwa mundurnya jadwal tersebut lantaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa hadir.