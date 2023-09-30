Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Merosot 4% di Minggu Ini

Fadillah Rafli Anwari , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |09:05 WIB
Harga Emas Merosot 4% di Minggu Ini
Harga Emas Turun Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Harga emas kembali turun di akhir perdagangan Jumat. Emas memperpanjang kerugian dalam lima hari berturut-turut, karena data inflasi AS untuk Agustus lebih baik dari perkiraan. Hal ini pun meningkatkan ekspektasi bahwa Federal Reserve mungkin mempertahankan suku bunga di pertemuan kebijakan November.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Exchange jatuh USD12,50 atau 0,67% menjadi USD1.866,10 per ounce. Emas pun merosot 4,0% di minggu ini atau menjadi penurunan mingguan terbesar sejak penurunan hampir 6,0% selama seminggu hingga 11 Juni 2021.

Untuk kuartal ketiga harga emas Comex turun sekitar 3,0%, setelah penurunan sebesar 2,0% pada Agustus dan 5,0% pada September yang mengimbangi kenaikan Juli sebesar 4,0%. Pada kuartal kedua, emas berjangka turun hampir 4,0%.

Departemen Perdagangan AS melaporkan pada Jumat (29/9/2023) bahwa indeks pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) AS, yang merupakan ukuran inflasi pilihan Federal Reserve, meningkat sebesar 0,1% pada Agustus dan turun menjadi kenaikan tahunan sebesar 3,9% melanjutkan penurunan yang stabil sejak April.

Data inflasi yang lebih baik dari perkiraan meningkatkan ekspektasi pasar bahwa bank sentral AS akan mempertahankan suku bunga lebih tinggi lebih lama, sehingga melemahkan harga emas.

Halaman:
1 2
