Harga Emas Antam Turun Rp8.000, Cek Daftar Terbarunya

JAKARTA - Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) turun Rp8.000 menjadi Rp1.058.000 per gram pada perdagangan hari ini, Kamis (28/9/2023).

Sama halnya pada buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan, juga melemah Rp8.000 di level Rp938.000 per gram.

BACA JUGA:

Mengutip laman logammulia.com, cetakan emas terkecil yakni 0,5 gram, berada di level Rp579.000. Sedangkan, untuk satuan 5 gram, dihargai Rp5.065.000, dan 10 gram Rp10.075.000.

Lebih lanjut, untuk harga emas 50 gram dijual sebesar Rp50.045.000. Sementara untuk ukuran emas yang terbesar, yakni 500 gram dan 1.000 gram masing-masing dibanderol sebesar Rp499.320.000 dan Rp998.600.000.

BACA JUGA:

Sebagai informasi, harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta. Adapun sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%. Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45%, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.