HOME FINANCE HOT ISSUE

Pegadaian Sudah Kelola 135 Ton Emas hingga Akhir 2025

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 14 Januari 2026 |15:51 WIB
Pegadaian Sudah Kelola 135 Ton Emas hingga Akhir 2025
Emas Pegadaian (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan mencatat total emas yang dikelola perseroan saat ini telah menembus lebih dari 135 ton. Kelolaan tersebut berasal dari pengelolaan bank emas (bullion bank) serta layanan Pegadaian secara keseluruhan.

"Bullion bank kami saat ini sudah mengelola sekitar 33,7 ton. Nasabah menabung, 500 juta nasabah, tabungannya sampai 17 ton dan sebagainya, bahkan kalau kami gabung dengan Pegadaian sendiri, kami kelola emas di Pegadaian itu mungkin lebih dari 135 ton emas yang ada di sana," sebut Damar dalam acara launching Tring! Digital Lounge di Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Damar menjelaskan kinerja bank emas Pegadaian sepanjang tahun lalu menunjukkan pertumbuhan yang solid. Hingga penutupan akhir tahun, outstanding loan (OSL) Pegadaian tumbuh di kisaran 30–50 persen, sementara laba perseroan tercatat di atas Rp8 triliun.

"Ini berkat inovasi yang terus tidak ada hentinya. Dan salah satu inovasi yang kami luncurkan saat ini adalah namanya Tring!," lanjutnya.

Damar mengatakan bahwa ke depan, Pegadaian menargetkan pertumbuhan kinerja secara berkelanjutan dengan pertumbuhan dua digit setiap tahun.

"Targetnya tentunya kami tumbuh terus ya, tumbuh terus setiap tahunnya di atas dua digit. Dan insyaallah tahun depan kami bisa lebih dari 15 persen tumbuhnya," ujarnya.

 

