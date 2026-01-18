Arab Saudi Umumkan Penemuan Cadangan Emas Sebanyak 7 Juta Ons

JAKARTA - Arab Saudi mengumumkan penemuan harta karun cadangan emas di Makkah. Hal ini diumumkan perusahaan pertambangan terkemuka, Maaden.

Mengutip Al-Monitor, Maaden adalah perusahaan pertambangan terbesar di Arab Saudi dan memiliki peran besar dalam pengelolaan tambang emas.

Kapasitas produksi tambang emas baru ini diperkirakan mencapai 250.000 ons emas per tahun dan memiliki cadangan 7 juta ons. Artinya, tambang ini mampu memberikan tambahan sekitar 2,27% dari total produksi saat ini.

Akan tetapi, data menunjukkan Arab Saudi belum termasuk dalam 20 negara produsen emas terbesar di dunia.

Arab Saudi tengah bersiap untuk mengalami gold rush dalam sektor pertambangan pada 2024, seiring dengan rencana kerajaan untuk memanfaatkan permintaan yang meningkat terhadap mineral kritis untuk mendukung transisi hijau.

Dalam upaya untuk diversifikasi ekonominya yang selama ini sangat bergantung pada sektor minyak, Arab Saudi hampir menggandakan estimasi mineral belum dimanfaatkan menjadi USD2,5 triliun dan mengumumkan insentif baru bagi para penambang.