Ternyata Segini Hadiah Juara 1 yang Kalahkan Putri Ariani di AGT 2023

JAKARTA- Ternyata segini hadiah juara 1 yang kalahkan Putri Ariani di AGT 2023 sehingga layak untuk diulas kali ini.

Sosok tersebut berhasil menonjol di saat masyarakat Indonesia patah hati melihat perjuangan wakil dari negeri Indonesia di ajang bergengsi tersebut harus berakhir dengan kekalahan pada Rabu (27/9/2023).

BACA JUGA:

Karena talenta asal Indonesia tersebut panen pujian dari para penonton dan dewan juri. Namun Putri Ariani harus puas menduduki peringkat keempat.

Sementara, juara pertama pada ajang tersebut diraih oleh Adrian Stoica dan Hurricane. Bakat unik Adrian Stoica dan Hurricane menjadi daya tarik yang sangat kuat dalam ajang tersebut. Lantas, berapa hadiah juara 1 yang kalahkah Putri Ariani di AGT 2023?

Mengutip dari The Sun, Sabtu (30/9/2023), kontestan America’s Got Talent (AGT) yang berhasil menjadi juara pertama berkat atas hadiah sebesar USD1 juta atau setara dengan Rp15,5 miliar berdasarkan kurs Rp15.525 per dolar.

Untuk menikmati hadiah tersebut, pihak AGT telah memberikan dua opsi, yakni pengambilan secara cash atau dicicil selama 40 tahun.

"Hadiah, yang berjumlah USD1.000.000, dibayarkan dalam anuitas finansial selama empat puluh tahun, atau kontestan dapat memilih untuk menerima nilai tunai saat ini dari anuitas tersebut." tulis laman The Sun dikutip Sabtu, (30/9/2023).