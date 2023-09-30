Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Ternyata Segini Hadiah Juara 1 yang Kalahkan Putri Ariani di AGT 2023

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |13:57 WIB
Ternyata Segini Hadiah Juara 1 yang Kalahkan Putri Ariani di AGT 2023
Ilustrasi untuk juara kompetisi AGT 2023, Adrian Stoica dan Hurricane (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA- Ternyata segini hadiah juara 1 yang kalahkan Putri Ariani di AGT 2023 sehingga layak untuk diulas kali ini.

Sosok tersebut berhasil menonjol di saat masyarakat Indonesia patah hati melihat perjuangan wakil dari negeri Indonesia di ajang bergengsi tersebut harus berakhir dengan kekalahan pada Rabu (27/9/2023).

 BACA JUGA:

Karena talenta asal Indonesia tersebut panen pujian dari para penonton dan dewan juri. Namun Putri Ariani harus puas menduduki peringkat keempat.

Sementara, juara pertama pada ajang tersebut diraih oleh Adrian Stoica dan Hurricane. Bakat unik Adrian Stoica dan Hurricane menjadi daya tarik yang sangat kuat dalam ajang tersebut. Lantas, berapa hadiah juara 1 yang kalahkah Putri Ariani di AGT 2023?

Mengutip dari The Sun, Sabtu (30/9/2023), kontestan America’s Got Talent (AGT) yang berhasil menjadi juara pertama berkat atas hadiah sebesar USD1 juta atau setara dengan Rp15,5 miliar berdasarkan kurs Rp15.525 per dolar.

Untuk menikmati hadiah tersebut, pihak AGT telah memberikan dua opsi, yakni pengambilan secara cash atau dicicil selama 40 tahun.

"Hadiah, yang berjumlah USD1.000.000, dibayarkan dalam anuitas finansial selama empat puluh tahun, atau kontestan dapat memilih untuk menerima nilai tunai saat ini dari anuitas tersebut." tulis laman The Sun dikutip Sabtu, (30/9/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/205/3159753//kris_dayanti_bakal_hadir_di_konser_40_tahun_dwiki_darmawan-gUoS_large.JPG
Kris Dayanti Janjikan Penampilan Spesial di Konser 40 Tahun Dwiki Dharmawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/33/3093374//putri_ariani-U0h6_large.jpg
Hari Disabilitas Nasional, Putri Ariani Ajak Difabel Tetap Semangat Berkarya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/23/205/3088981//putri_ariani-QZRq_large.jpg
Putri Ariani Rilis Album Evolve, Rilis di Amerika Serikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/16/205/3086526//soundtrack-CZUi_large.jpg
Super Soundtrack in Jakarta, Nostalgia K-Drama Lewat Pertunjukan Orkestra
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement