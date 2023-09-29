Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Siapa Juara Satu AGT 2023? Ini Sosoknya

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |18:01 WIB
Siapa Juara Satu AGT 2023? Ini Sosoknya
Adrian Stoica dan Hurricane Juara 1 Americans Got Talent 2023.
JAKARTA - Siapa juara satu America's Got Talent (AGT) 2023? Berikut sosoknya akan diulas dalam artikel ini.

Dia adalah Adrian Stoica dan Hurricane yang berhasil mencuri perhatian seluruh penonton dan juga juri.

 BACA JUGA:

Berdasarkan catatan Okezone, Jumat (29/9/2023), keluarnya Adrian dan Hurricane sebagai juara satu AGT 2023 memanglah layak karena dengan menampilkan penampilan yang mampu menarik perhatian seluruh audiens. Dia juga berhak atas hadiah utama yang akan diberikan langsung oleh pihak AGT dengan hadiah utama senilai USD1 juta atau setara dengan Rp15 miliar.

Berdasarkan hasil voting yang diumumkan dalam result show, bahwa Adrian dan Hurricane berada pada posisi pertama.

 BACA JUGA:

Diketahui juga bahwa ternyata Adrian merupakan pria yang berusia 45 tahun, dan berprofesi sebagai pelatih anjing asal Italia.

Halaman:
1 2
