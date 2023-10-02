Kereta Cepat Jakarta-Bandung Gratis hingga Pertengahan Oktober 2023

Kereta Cepat Jakarta-Bandung gratis hingga pertengahan Oktober 2023 (Foto: Okezone)

JAKARTA – Kereta Cepat Jakarta-Bandung gratis hingga pertengahan Oktober 2023. Hal ini ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Dia mengatakan bahwa pemerintah telah sepakat untuk melanjutkan uji coba gratis Kereta Cepat Jakarta-Bandung untuk masyarakat dilanjutkan hingga pertengahan Oktober 2023.

Hal tersebut disampaikannya saat melaporkan kegiatan acara peresmian Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Stasiun Halim, Senin (02/10/2023).

"Uji coba gratis KCJB maka kami bersepakat hingga pertengahan Oktober," katanya.