HOME FINANCE HOT ISSUE

Kereta Cepat Whoosh Diresmikan, Presiden Jokowi Tiba di Stasiun Halim

Heri Purnomo , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |09:10 WIB
JAKARTA - Presiden Jokowi meresmikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Stasiun Halim, Jakarta pada Senin (2/10/2023).

Berdasarkan pantauan MNC Portal, Jokowi di samping istrinya Iriana Jokowi tiba di Stasiun Halim pukul 08.42 WIB. Jokowi hadir menggunakannya pakaian batik berwarna cokelat. Sementara istrinya Iriana juga menggunakan kebaya dengan warna serupa dengan Jokowi.

Adapun ketika tiba di lokasi, Jokowi disambut oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuldjono dan juga PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Setibanya di lokasi, Jokowi didampingi Menhub melihat-lihat papan informasi proyek kereta cepat. Mulai dari perencanaan hingga saat ini yang akan diresmikan.

Adapun rencananya setibanya di Stasiun Halim, Jokowi akan lebih dulu meresmikan kereta cepat. Setelah meresmikan ia bersama rombongan akan melakukan perjalanan ke Stasiun Padalarang.

Adapun sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan bahwa Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Oktober 2023 mendatang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
