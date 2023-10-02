Presiden Jokowi: Saya Nyatakan Kereta Cepat Whoosh Resmi Beroperasi

JAKARTA – Presiden Jokowi menyatakan Kereta Cepat Jakarta Bandung atau Whoosh resmi beroperasi hari ini Senin 2 Oktober 2023. Peresmian kereta cepat dilakukan di Stasiun Halim.

"Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Kereta Cepat Jakarta Bandung Whoosh saya nyatakan dioperasikan," kata Jokowi dalam sambutannya di Stasiun Halim, Senin (2/10/2023).

Jokowi mengatakan bahwa Kereta Cepat tersebut akan dinamakan dan dibaca Whoosh. Menjadi kereta cepat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara.

"Kereta cepat Jakarta Bandung ini merupakan kereta cepat pertama di Indonesia dan juga pertama di Asia Tenggara. Dengan kecepatan 350 km per jam, dan kereta cepat ini kita namakan Whoosh, W, o, o, s, h, di baca whoosh," kata Jokowi.

Jokowi menjelaskan bahwa nama Whoosh terinspirasi dari suara kecepatan dan memiliki singkatan waktu hemat operasi optimal sistem hebat (Whoosh)

"Ini diinspirasi dari suara yang melesat dari kereta berkecepatan tinggi ini. Dan singkatan dari Waktu hemat operasi optimal sistem hebat. Sekali lagi W, h, o, o , s h, tapi bacanya whoosh," ungkapnya.