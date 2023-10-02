Kursi Tegak di 236 Kereta Api Kelas Ekonomi Bakal Diganti

236 kereta api kursi tegak kelas ekonomi bakal diganti premium. (Foto: KAI)

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI bakal melakukan renovasi terhadap 236 kereta ekonomi menjadi KA New Generation dalam kurun waktu tiga tahun mendatang.

VP Public Relations KAI Joni Martinus menjelaskan renovasi tersebut akan sama seperti yang dilakukan belum lama ini pada KA New Generation.

Renovasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang menggunakan KA Ekonomi.

Mengingat KA Ekonomi yang ada saat ini dinilai kurang nyaman bagi sebagian masyarakat.

"Kita akan memprogramkan tiga tahun ini kurang lebih 236 kereta ekonomi akan kita modifikasi menjadi kereta new image generation," ujar Joni dalam Market Review IDX Channel, Senin (2/9/2023).

Joni menjelaskan target renonasi 236 KA Ekonomi sesuai dengan kapasitas Balai Yasa Manggarai yang bakal menjadi pusat produksi atau pengembangnya kereta ekonomi yang bakal dimodifikasi.

Setiap satu Tahun Balai Yasa mempunyai kapasitas renovasi sebanyak 60-80 gerbong, sehingga jika dengan waktu tiga tahun ditargetkan berhasil menyulap 236 kereta ekonomi.