Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bos Pertamina Ungkap Potensi RI Jadi Hub Bahan Bakar Ramah Lingkungan

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |19:36 WIB
Bos Pertamina Ungkap Potensi RI Jadi Hub Bahan Bakar Ramah Lingkungan
Dirut Pertamina Ungkap Potensi RI Jadi Hub Bahan Bakar Ramah Lingkungan. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat (hub) bahan bakar rendah karbon alias ramah lingkungan. Terutama untuk aktivitas produksi Biofuel.

Potensi tersebut disampaikan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati kepada Panitia Kerja (Panja) Komisi VI DPR RI.

Dia menilai, Indonesia memiliki sumber bahan bakar nabati yang dapat digunakan untuk memproduksi Biodiesel.

"Namun nanti dengan bioenergi, maka pusat-nya akan bergerak ke negara-negara yang memiliki sumber bahan bakar nabati, sehingga Indonesia mempunyai potensi untuk menjadi hub bagi penyediaan sustainable fuel," ujar Nicke, Senin (2/10/2023).

Saat ini, hub atau pusat dari supply BBM energi dari fossil fuel adalah berasal dari negara-negara penghasil minyak.

Menurutnya, tren transisi energi kedepan mengharuskan untuk menggunakan bioenergi, terutama untuk bahan bakar yang digunakan di sektor transportasi baik darat, laut dan udara.

Biofuel adalah energi yang terbuat dari materi hidup, biasanya tanaman. Terdapat beberapa jenis Biofuel yang merupakan sumber energi bersih diantaranya Bioetanol, biodiesel, dan Biogas.

Pertamina sendiri sudah memproduksi bioenergi yang berasal dari bahan baku organik, Biodiesel 35% (B35). Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut merupakan campuran bahan bakar nabati berbasis CPO atau sawit, yaitu FAME, dengan kadar 35%, sementara 65% lainnya adalah solar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176966/rdmp_balikpapan-7gBu_large.jpg
RDMP Balikpapan Tingkatkan Kapasitas Produksi BBM dan LPG, Dukung Ketahanan Energi di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176642/pertamina-tYd0_large.jpg
Pertamina Siap Edukasi soal Etanol hingga Perbaiki Layanan SPBU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176189/pertamina-4TlZ_large.jpg
Sulap Limbah Jadi Rupiah, Ini Cara Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175810/pertamina-RFyX_large.jpg
Pertamina Akan Beli Minyak dari Sumur Rakyat dengan Harga 80 persen dari ICP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/320/3174173/bbm_pertamina-PSbh_large.jpg
Kandungan Etanol di BBM, Pertamina: Praktik Internasional Energi Rendah Emisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/455/3173900/motogp-kL3q_large.jpeg
MotoGP 2025 Mandalika Pertamina Grand Prix of Indonesia Bisa Gerakkan Roda Ekonomi, Perputaran Rp4,8 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement