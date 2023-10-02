Bos Pertamina Ungkap Potensi RI Jadi Hub Bahan Bakar Ramah Lingkungan

Dirut Pertamina Ungkap Potensi RI Jadi Hub Bahan Bakar Ramah Lingkungan. (Foto: Okezone.com/Pertamina)

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat (hub) bahan bakar rendah karbon alias ramah lingkungan. Terutama untuk aktivitas produksi Biofuel.

Potensi tersebut disampaikan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati kepada Panitia Kerja (Panja) Komisi VI DPR RI.

Dia menilai, Indonesia memiliki sumber bahan bakar nabati yang dapat digunakan untuk memproduksi Biodiesel.

"Namun nanti dengan bioenergi, maka pusat-nya akan bergerak ke negara-negara yang memiliki sumber bahan bakar nabati, sehingga Indonesia mempunyai potensi untuk menjadi hub bagi penyediaan sustainable fuel," ujar Nicke, Senin (2/10/2023).

Saat ini, hub atau pusat dari supply BBM energi dari fossil fuel adalah berasal dari negara-negara penghasil minyak.

Menurutnya, tren transisi energi kedepan mengharuskan untuk menggunakan bioenergi, terutama untuk bahan bakar yang digunakan di sektor transportasi baik darat, laut dan udara.

Biofuel adalah energi yang terbuat dari materi hidup, biasanya tanaman. Terdapat beberapa jenis Biofuel yang merupakan sumber energi bersih diantaranya Bioetanol, biodiesel, dan Biogas.

Pertamina sendiri sudah memproduksi bioenergi yang berasal dari bahan baku organik, Biodiesel 35% (B35). Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut merupakan campuran bahan bakar nabati berbasis CPO atau sawit, yaitu FAME, dengan kadar 35%, sementara 65% lainnya adalah solar.