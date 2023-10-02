Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kabut Asap di Pekanbaru, Pendaratan Pesawat Tertunda hingga 2 Jam

Heri Purnomo , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |19:56 WIB
Kabut Asap di Pekanbaru, Pendaratan Pesawat Tertunda hingga 2 Jam
Airnav Pastikan Kabut Asap di Pekanbaru Tidak Ganggu Penerbangan. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau AirNav menjelaskan adanya kabut asap di wilayah Pekanbaru, Palangka Raya, dan wilayah yang terdampak lainnya. Airnav menegaskan bahwa hal tersebut tidak berdampak pada pelayanan navigasi penerbangan secara signifikan.

Meski begitu, Sekretaris Perusahaan AirNav Indonesia Hermana Soegijantoro mengatakan, akibat kepulan asap tersebut hanya mengakibatkan keterlambatan pada pendaratan pesawat. Hal tersebut guna memastikan keselamatan penumpang.

"Hasil koordinasi dengan General Manager wilayah terdampak, rata - rata penerbangan mengalami keterlambatan pendaratan hingga 1-2 jam dengan pertimbangan untuk mengutamakan keselamatan (safety) sampai dengan jarak pandang standar tercapai," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (2/10/2023).

Sementara secara keseluruhan, Hermana mengatakan pelayanan penerbangan di wilayah terdampak dapat berjalan dengan lancar dan selamat.

Hermana mengatakan pihaknya juga telah memberikan informasi kepada maskapai terkait perkembangan jarak pandang terbaru hingga kondisi cuaca signifikan yang akan terjadi di wilayah-wilayah terdampak karhutla melalui berita penerbangan dan alat komunikasi ATC-Pilot.

Halaman:
1 2
