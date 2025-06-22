Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kemenhub Pastikan Ancaman Teror Bom Pesawat Jamaah Haji di Saudia Airlines Hoaks

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |08:10 WIB
Kemenhub Pastikan Ancaman Teror Bom Pesawat Jamaah Haji di Saudia Airlines Hoaks
Kemenhub Pastikan Ancaman Teror Bom Pesawat Jamaah Haji di Saudia Airlines Hoaks (Foto: Kemenhub)
JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan memastikan keselamatan dan keamanan 376 penumpang jamaah haji Saudia SV-5688 Kelompok Terbang (kloter) 33 Debarkasi Surabaya dari ancaman bom. Ancaman bom tersebut tidak berdasar dan diklasifikasikan sebagai informasi hoaks oleh otoritas terkait.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara (Dirjen Hubud) Kemenhub Lukman F Laisa menyampaikan pihaknya bersama pemangku kepentingan lainnya telah menangani dua informasi mengenai ancaman bom terhadap maskapai penerbangan Saudi yang mengangkut jamaah haji Indonesia.

"Kedua penerbangan telah ditangani sesuai dengan protokol kontingensi yang berlaku. Setelah melalui penilaian menyeluruh, ancaman yang diterima dinyatakan tidak berdasar dan diklasifikasikan sebagai hoaks oleh otoritas terkait," kata Lukman di Jakarta, Minggu (22/6/2025).

1. Ancaman Teror Bom Pesawat Haji

Pada kasus pertama, ancaman bom terjadi pada Selasa 17 Juni 2025, di mana pesawat Saudia Airlines dengan nomor penerbangan SV-5726 yang memuat 442 jamaah haji asal Indonesia melakukan pendaratan darurat di di Bandara Kualanamu, Medan.

Pendaratan darurat dilakukan seusai adanya ancaman bom yang dikirimkan oleh orang yang tidak dikenal melalui surat elektronik (email) pada pukul 07.30 WIB.

Email tersebut berisikan ancaman dari orang tak dikenal yang akan meledakkan pesawat milik Saudia Airlines SV 5276 dengan rute Jeddah - Jakarta (Bandar Udara Soekarno Hatta) yang membawa 442 jamaah haji Kloter 12 JKS.

Kemudian, kasus kedua yang terjadi pada hari Sabtu 21 Juni 2025, di mana pesawat Saudia SV-5688 yang memuat 376 penumpang jamaah haji Kelompok Terbang (kloter) 33 Debarkasi Surabaya kembali mendarat darurat di Bandara Kualanamu Deli Serdang, seusai kembali mendapat dugaan ancaman bom.

Ancaman itu dilakukan melalui telepon yang diterima petugas Air Traffic Control (ATC) di Jakarta Area Control Center (ACC) dari Kuala Lumpur ACC, namun dengan rute berbeda yaitu rute Jeddah-Muscat (Oman)-Surabaya.

Sebagai langkah antisipasi menghadapi insiden yang serupa, Kemenhub telah melakukan koordinasi formal dengan Otoritas Penerbangan Sipil Saudi (GACA).

"Untuk bersama-sama meningkatkan langkah-langkah pengamanan penerbangan dari ancaman bom," ujar Lukman.

 

Halaman:
1 2
