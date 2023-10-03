Advertisement
HOME FINANCE

Water Terrace Tahap Dua Hadir di Grand Wisata Bekasi, Harga Mulai Rp3 Miliar!

Imam Rachmawan , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |09:00 WIB
Alex Ryandi saat mengunjungi langsung rumah mewah di Cluster Water Terrace Tahap II Grand Wisata Bekasi (Foto : Dok Aldhi Chandra Setiawan/Inews Media Group)
JAKARTA - Menyusul keberhasilan tahap pertama yang terjual habis, Sinar Mas Land melalui Grand Wisata Bekasi kembali meluncurkan produk rumah mewah tahap kedua di Cluster Water Terrace. Hunian dengan konsep "Tropical Modern" ini menawarkan sebanyak 104 unit rumah dua lantai di lahan seluas 3,4 hektar.

Marketing Commercial and Digital Communication Section Head, Hans Lubis menjelaskan, Cluster Water Terrace Tahap II yang telah diluncurkan pada awal 2023 ini menawarkan tiga tipe rumah, di antaranya Tipe Lagoon (lebar 8 meter), Blue (lebar 9 meter), dan Crystal (lebar 10 meter).

“Tipe Lagoon (LT: 160 & 144) dengan harga mulai Rp3,1 miliar, Tipe Blue (151/162) mulai harga Rp3,4 miliar, dan Tipe Crystal (189/180 & 200) dengan harga Rp4,3 Milyar,” ujarnya saat dihubungi (27/9/2023).

Hunian tersebut, lanjut Hans, dihadirkan dengan sangat nyaman dan menarik untuk bisa mengakomodasi kebutuhan setiap anggota keluarga. Selain memiliki kamar dengan ukuran yang lebih luas, setiap lantai juga dilengkapi dengan kamar tidur dan kamar mandi, sehingga memudahkan para penghuni, terutama lansia.

Bahkan, meski dengan ukuran berbeda, ketiga tipe rumah yang ditawarkan di Cluster Water Terrace juga dilengkapi dengan carport berkanopi, teknologi smart home system (akses CCTV & security door lock dari jarak jauh), serta fasilitas unggulan, mulai dari private club house, jogging track, hingga double security gate.

 

Semua tipe di Water Terrace dihadirkan dengan sangat nyaman dan menarik untuk bisa mengakomodasi kebutuhan setiap anggota keluarga. (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

Tidak sampai disitu, lokasi Cluster Water Terrace juga sangat strategis karena dikelilingi beragam fasilitas lain dalam menunjang kehidupan para penghuni di kawasan Kota Grand Wisata Bekasi, termasuk Mall Living World Grand Wisata yang hanya berjarak 1 menit, juga hanya 1 menit ke Go!Wet Water Park.

Halaman:
1 2 3
