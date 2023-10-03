Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Situs OJK Sempat Gangguan, Kini Bisa Akses

Arfiah , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |10:23 WIB
Situs OJK Sempat Gangguan, Kini Bisa Akses
Situs resmi OJK telah kembali normal. (Foto: OJK)
A
A
A

JAKARTA - Situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sempat mengalami gangguan pada Senin, 2 Oktober 2023 kemarin malam.

Adapun informasi gangguan layanan tersebut diumumkan di Instagram resmi OJK.

 BACA JUGA:

"Pengumuman gangguan layanan sistem informasi," tulis akun tersebut.

Bahkan di media sosial ramai meminta masyarakat tak mengakses dulu situs OJK karena diduga gangguan tersebut berasal dari serangan ransomware.

 BACA JUGA:

Namun pada hari ini, Selasa (3/10/2023), situs OJK telah bisa diakses kembali.

Halaman:
1 2
