JAKARTA - Situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sempat mengalami gangguan pada Senin, 2 Oktober 2023 kemarin malam.
Adapun informasi gangguan layanan tersebut diumumkan di Instagram resmi OJK.
"Pengumuman gangguan layanan sistem informasi," tulis akun tersebut.
Bahkan di media sosial ramai meminta masyarakat tak mengakses dulu situs OJK karena diduga gangguan tersebut berasal dari serangan ransomware.
Namun pada hari ini, Selasa (3/10/2023), situs OJK telah bisa diakses kembali.