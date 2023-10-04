Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pengusaha Ritel Rasakan Cepatnya Recovery Ekonomi RI

Arfiah , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |15:49 WIB
Pengusaha Ritel Rasakan Cepatnya <i>Recovery</i> Ekonomi RI
Pengusaha Ritel Rasakan Dampak Pemulihan Ekonomi. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pertumbuhan sektor ritel pasca pandemi Covid-19 hingga hari ini sudah mengalami proses pemulihan yang sangat cepat.

"Kita merasakan proses recovery perekonomian Indonesia pasca pandemi secara cepat," ujar Direktur Utama Summarecon Adrianto Pitoyo Adhi, saat konferensi pers di Karawang, Jawa Barat, Rabu, (4/10/2023).

Menurutnya, pemulihan sektor ritel karena kondisi ekonomi Indonesia kuat dan stabil. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang positif di atas 5%.

Sambungnya, pertumbuhan ekonomi tersebut memberikan dampak positif pada sektor ritel serta pendapatan daerah.

Menurut Adrianto, sebuah ritel yang dibangun di suatu daerah akan meningkatkan perekonomian daerah itu sendiri. Lantaran banyak orang yang datang berkunjung ke daerah tempat ritel tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/455/3144649/ritel_modern-fiSk_large.jpg
Ini 3 Biang Kerok Banyak Ritel Modern di RI Tutup dan Sepi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/455/3129472/lulu-CNkx_large.jpg
Gerai Lulu Hypermarket Tutup, Ini Harta Kekayaan Pemiliknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/03/320/3128045/lulu_hypermarket-DgjQ_large.jpg
5 Fakta Lulu Hypermarket Tutup 10 April, Ratusan Karyawan Kena PHK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/03/320/3128097/lulu_hypermarket-JKZH_large.jpg
Lulu Hypermarket Cuci Gudang Jelang Tutup Permanen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/03/320/3128063/lulu_hypermarket-FpSE_large.jpg
Siapa Pemilik Gerai Lulu Hypermarket yang Bakal Tutup 10 April 2025? Ini Sosoknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/320/3127930/lulu_hypermarket-OoLR_large.jpg
Lulu Hypermarket Tutup 10 April, Banting Harga hingga PHK Pekerja
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement