Pengusaha Ritel Rasakan Cepatnya Recovery Ekonomi RI

JAKARTA - Pertumbuhan sektor ritel pasca pandemi Covid-19 hingga hari ini sudah mengalami proses pemulihan yang sangat cepat.

"Kita merasakan proses recovery perekonomian Indonesia pasca pandemi secara cepat," ujar Direktur Utama Summarecon Adrianto Pitoyo Adhi, saat konferensi pers di Karawang, Jawa Barat, Rabu, (4/10/2023).

Menurutnya, pemulihan sektor ritel karena kondisi ekonomi Indonesia kuat dan stabil. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang positif di atas 5%.

Sambungnya, pertumbuhan ekonomi tersebut memberikan dampak positif pada sektor ritel serta pendapatan daerah.

Menurut Adrianto, sebuah ritel yang dibangun di suatu daerah akan meningkatkan perekonomian daerah itu sendiri. Lantaran banyak orang yang datang berkunjung ke daerah tempat ritel tersebut.