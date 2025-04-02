Lulu Hypermarket Tutup 10 April, Banting Harga hingga PHK Pekerja

JAKARTA - Lulu Hypermarket akan tutup dan berhenti beroperasi pada 10 April 2025. Berdasarkan pantauan langsung di Lulu Hypermarket yang berlokasi di The Park Sawangan, Depok, Rabu (2/4/2025), kondisi store kini sangat memprihatinkan.

Dari pintu masuk Lulu Hypermarket sudah berjejer barang-barang berupa pakaian yang dibandrol dengan harga miring lengkap dengan keterangan "clearance promo" atau promo cuci gudang. Melangkah ke dalam, hanya terlihat tiga kasir yang beroperasi.

1. Rak Kosong

Kondisi Lulu Hypermark semakin memprihatinkan ketika masuk ke rak-rak makanan. Sebagian besar rak makanan hingga freezer minuman serta frozen food sudah dalam kondisi kosong, hanya tersisa sejumlah roti yang posisinya juga tak karuan.

Beranjak ke bagian store yang lainnya, terlihat beberapa pakaian, barang elektronik, tas, dan sandal yang dibandrol dengan harga murah. Barang-barang tersebut meskipun terbilang masih tertata namun kondisinya jauh dari kata rapih.

Menurut salah satu pegawai yang dijumpai MNC Portal Indonesia, kondisi Lulu Hypermarket yang seperti ini mulai terjadi sejak akhir 2024. Pegawai yang tidak ingin disebutkan namanya itu mengatakan bahwa sejak saat itu tidak ada stok barang yang masuk.

"Mulai sepi dari sebelum tahun baru, sudah gak ada barang lagi yang masuk. Dari sananya distribusi barang sudah tersendat," terangnya.