HOME FINANCE HOT ISSUE

Pedagang Sedih TikTok Shop Harus Ditutup

Sholahudin , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |16:50 WIB
Pedagang Sedih TikTok Shop Harus Ditutup
TikTok Shop Tutup. (Foto: Okezone.com/TikTok)
A
A
A

JAKARTA TikTok Shop tutup mulai hari ini pukul 17.00 WIB. Penutupan layanan social commerce TikTok tersebut membuat pedagang online di Mojokerto kecewa.

Salah satu pedagang di TikTok Shop Agra Risyaf mengaku kecewa dan sedih karena TikTok Shop harus ditutup hari ini. Bahkan kekecewaannya terlihat dari raut wajah Agra saat live terakhir hari ini.

“Ini live di TikTok Shop untuk terakhir kalinya sebelum aplikasi TikTok Shop resmi di tutup pemerintah per 4 Oktober Tahun 2023,” katanya.

Bapak dua anak pun mengobral barang jualan yang sudah distok dengan menambah bonus-bonus untuk pembeli supaya bias segera menghabiskan barang seperti tas.

“Kecewa dengan penutupan TikTok Shop oleh pemerintah. Karena sejak dua bulan lalu sudah beralih ke on line menjual tas khusus wanita, selain penjualan off line di Pasar Benteng Pancasila, Kota Mojokerto,” ujarnya.

Halaman:
1 2
