HOME FINANCE HOT ISSUE

TikTok Shop Tutup Layanan Jam 5 Sore Ini, TikTok Surati Pedagang

Ikhsan Permana , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |16:36 WIB
TikTok Shop Tutup Layanan Jam 5 Sore Ini, TikTok Surati Pedagang
TikTok Shop Tutup Sore Hari Ini (Foto: Okezone)
JAKARTA – Social commerce milik TikTok yakni TikTok Shop akan tutup mulai pukul 17.00 WIB Rabu (4/10/2023).

Berkaitan dengan hal tersebut, TikTok sudah menyurati para pedagang melalui surat elektronik (surel) sejak Selasa (3/10/2023).

Salah seorang pedagang di TikTok Shop bernama Mamat mengaku mendapatkan surel dari TikTok sekitar pukul 17.00 WIB kemarin.

"Kurang lebih jam 17.00 WIB sore kemaren," kata Mamat saat dihubungi MPI di Jakarta, Rabu (4/10/2023).

Dalam salinan surel TikTok Shop kepada pedagang yang diterima oleh MPI, TikTok Shop membubuhkan judul Dampak Peraturan Pemerintah Terbaru Terhadap Operasional Anda.

