UMKM Lokal Go Global Lewat Ajang MotoGP Mandalika 2025

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) mendukung UMKM lokal menuju pasar global (go global) lewat ajang balap motor dunia Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 atau MotoGP Mandalika di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, Lombok, NTB, pada 3-5 Oktober 2025.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan, dukungan perusahaan pada Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 tidak hanya untuk menggiatkan ajang olahraga.

Namun, menjadi wadah strategis untuk mengangkat produk UMKM lokal agar semakin dikenal luas hingga ke pasar global, sehingga dapat menghasilkan efek berkelanjutan.

"UMKM mendapat peluang untuk memasarkan produknya kepada pengunjung yang hadir di Mandalika, sekaligus memperluas pasar ke wisatawan mancanegara," ujarnya di Jakarta, Jumat (3/10/2025).

Dirinya berharap ajang internasional ini memacu perekonomian daerah dan dampak berantai lainnya terutama pada sektor pariwisata, UMKM, dan ekonomi.

Fadjar mencontohkan UMKM binaan, Nutsafir, akan menjajakan produk kue kering berbasis biji-bijian khas Lombok di area pameran UMKM ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025.