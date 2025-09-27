Advertisement
INSPIRASI BISNIS

Angela Tanoesoedibjo: UMKM Hadapi Tantangan Klasik, Desa EMAS Jadi Solusi

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Sabtu, 27 September 2025 |15:48 WIB
BOGOR - Ketua Umum MNC Peduli Angela Tanoesoedibjo menyoroti tantangan klasik yang masih dihadapi pelaku UMKM, mulai dari permodalan hingga pengembangan produk.

Menurut Angela, program Desa EMAS hadir untuk memberikan solusi melalui berbagai pelatihan.

“Kehadiran kita di sini mempermudah, tidak hanya membantu upscaling dari segi packaging, tapi juga dari sisi promosi,” katanya selepas peluncuran program Desa EMAS (Ekonomi Maju dan Sejahtera) di KEK MNC Lido City, Kabupaten Bogor, Sabtu (27/9/2025).

Dia menekankan pentingnya akses pasar agar produk UMKM dapat lebih dikenal, baik secara daring/online maupun luring/offline. Angela berharap dukungan yang diberikan dapat meringankan beban pelaku usaha kecil di desa.

“Mudah-mudahan dengan adanya program ini cukup meringankan dan membantu para pelaku UMKM supaya mereka bisa berkembang,” tuturnya.

 

