HOME FINANCE HOT ISSUE

Terkuak! Banyak Seller Besar Ngaku Disuruh Jual Barang China Sama TikTok

Rio Adryawan , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |16:20 WIB
Terkuak! Banyak Seller Besar Ngaku Disuruh Jual Barang China Sama TikTok
MenkopUKM Teten Masduki Bicara Soal TikTok Shop (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTATikTok Indonesia mengumumkan soal penutupan transaksi TikTok Shop mulai hari ini Rabu (4/10/2023) pukul 17.00 WIB.

Di mana aplikasi tersebut membuat pertumbuhan perekonomian UMKM menjadi menurun. Para pedagang di Tanah Abang merasakan sepi pembeli di setiap harinya. Mereka menganggap Tiktok Shop lah yang menjadi faktor penyebab sepinya pasar Tanah Abang sekarang.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop) Teten Masduki menyatakan bahwa sekitar 97% masyarakat Indonesia pekerjaannya sebagai UMKM.

“Sebagai Menteri UMKM perlu di sini untuk melindungi para pelaku usaha UMKM, hampir sebagian besar masyarakat sekitar 97% pekerjaannya UMKM,” ujarnya melalui akun resmi youtube Rhenald Kasali, Rabu (4/10/2023).

Dia menjelaskan dampaknya nyata bagi para pelaku UMKM akibat penjualan barang murah yang dilakukan China di Tiktok. Ia mengaku banyak sekali seller besar dari Indonesia yang disuruh menjual produk dari Tiongkok. Apabila seller tidak menuruti permintaan dari TikTok maka ada shadowban

Halaman:
1 2
