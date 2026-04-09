Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Pembiayaan UMKM Diperkuat

JAKARTA - Pembiayaan produktif dalam memperkuat pelindungan terhadap aktivitas ekonomi daerah, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diperkuat. Hal ini ditandai dengan penandatanganan kerja sama penjaminan suretyship dan asuransi umum antara PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dengan Pemerintah Kabupaten Bone.

Kerja sama ini dilakukan di tengah kinerja ekonomi Kabupaten Bone yang menunjukkan tren akseleratif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Bone pada tahun 2025 mencapai 6,03%, meningkat dari 5,56% pada tahun sebelumnya.

Direktur Utama Askrindo M Fankar Umran mengatakan, kerja sama ini tidak hanya berfokus pada pengembangan bisnis, tetapi juga merupakan respons strategis terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang semakin dinamis. Menurutnya, meningkatnya aktivitas ekonomi dan belanja daerah turut mendorong kebutuhan akan instrumen mitigasi risiko yang terukur.

"Kolaborasi ini merupakan bentuk komitmen kami untuk menghadirkan solusi penjaminan dan asuransi yang relevan dengan kebutuhan daerah, sekaligus memperkuat ekosistem pembiayaan produktif yang inklusif," ujar Fankar dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Fankar menegaskan bahwa Askrindo akan terus mendorong kolaborasi serupa di berbagai daerah di Indonesia sebagai upaya memperkuat peran perusahaan dalam pembangunan nasional.

“Kami percaya, sinergi yang kuat antara Askrindo dan pemerintah daerah akan menjadi katalis dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, melalui pelindungan risiko yang tepat dan bernilai tambah,” katanya.