Askrindo Jamin Kredit Usaha Rakyat hingga Rp114 Triliun ke 2 Juta UMKM

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 06 April 2026 |16:05 WIB
JAKARTA - PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) telah menjamin Kredit Usaha Rakyat sebesar Rp1.125,9 triliun kepada 36,3 juta debitur UMKM, dengan total penyerapan sebanyak 62,7 juta tenaga kerja. Penjaminan kredit tersebut tercatat sejak tahun 2007 hingga 2025.

Adapun sepanjang 2025, Askrindo juga telah menjamin Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp114 triliun kepada 2 juta debitur UMKM, yang berdampak pada penyerapan 3,7 juta tenaga kerja di Indonesia. Menanggapi capaian tersebut, Direktur Utama Askrindo, M Fankar Umran menyampaikan bahwa kinerja keuangan ini mencerminkan fundamental bisnis yang semakin kuat.

Kinerja Sepanjang 2025

Pada tahun 2025 ini pula, Perusahaan mencatatkan Hasil Underwriting Netto sebesar Rp1,28 triliun (unaudited). Sejalan dengan itu, premi bruto tercatat sebesar Rp4,44 triliun (unaudited). Capaian ini mencerminkan langkah positif dalam memperkuat portofolio bisnis perusahaan.

“Kami melihat bahwa strategi penguatan portofolio dan manajemen risiko berjalan efektif. Ke depan, kami akan terus menjaga pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan, sekaligus memperluas kontribusi terhadap pembiayaan produktif, khususnya bagi UMKM,” kata dia pada peringatan HUT ke-55 Askrindo, Senin (6/4/2026).

Fankar mengatakan, bertambahnya usia Askrindo menjadi momentum strategis untuk menegaskan arah pertumbuhan perusahaan yang tidak hanya stabil, tetapi juga progresif dan berkelanjutan. Ini merupakan titik refleksi sekaligus penguatan peran perusahaan dalam ekosistem pembiayaan nasional.

 

Pajak Tambahan untuk Barang China Lindungi UMKM, Ini Faktanya
Di Balik Ramainya Gerai Fried Chicken, Ini Kisah Fatimah yang Kelola Transaksi Mudahkan Pelanggan
Serba Digital, Ini Kisah Warung Madura Bertahan dari Persaingan Minimarket
Ini Strategi demi UMKM Pesisir RI Naik Kelas
Bangkit dari PHK, Ini Kisah UMKM Binaan BRI Naik Kelas dan Go Global
Tulang Punggung Ekonomi Daerah, UMKM Perlu Dukungan Pembiayaan
