Naik Kelas, Produk UMKM Hadir di Dalam Pesawat

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 06 Mei 2026 |12:38 WIB
JAKARTA - Pelita Air memperluas akses pasar bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yaitu dengan layanan Sales on Board melalui PAS Sky Shop sebagai bagian dari strategi peningkatan layanan sekaligus.

Direktur Komersial Pelita Air, Asa Perkasa, mengatakan PAS Sky Shop tidak hanya menjadi layanan belanja di dalam pesawat, tetapi juga wadah promosi bagi produk lokal unggulan.

“PAS Sky Shop ini bukan sekadar layanan belanja, melainkan wujud komitmen Pelita Air dalam mendukung UMKM unggulan untuk mempromosikan produk terbaiknya langsung kepada pelanggan kami,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (6/5/2026).

Melalui layanan ini, Pelita Air mengkurasi berbagai produk dari merchandise resmi maskapai, produk dari brand ternama, hingga produk UMKM binaan Pertamina Group.

Sejumlah produk UMKM yang ditawarkan antara lain Bali Ayu yang menghadirkan produk perawatan tubuh alami, Adabina Scarves dengan produk fesyen muslim, serta Uwais Craft yang menawarkan pouch bermotif khas Bali.

Pemilik Bali Ayu, Komang Yatik, mengaku bangga produknya dapat dipasarkan melalui layanan tersebut. "Jadi ini merupakan suatu kebanggaan bahwa produk kami dapat hadir dan dipasarkan di atas pesawat Pelita Air,” jelasnya.

 

