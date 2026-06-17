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Akses Modal dan Kepemilikan Rumah bagi UMKM Kian Dipermudah

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 17 Juni 2026 |15:46 WIB
Akses Modal dan Kepemilikan Rumah bagi UMKM Kian Dipermudah
UMKM (Foto: Okezone)
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JAKARTA – Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memperoleh akses yang lebih luas terhadap layanan perbankan, pembiayaan usaha, hingga fasilitas kepemilikan rumah, setelah dilakukan kerja sama antara Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Kerja sama tersebut mengintegrasikan layanan yang memungkinkan pelaku UMKM memperoleh akses yang lebih mudah terhadap berbagai kebutuhan usaha, mulai dari legalitas, pembiayaan, peningkatan kapasitas usaha, hingga pemasaran. Selain itu, kerja sama juga membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk mengakses layanan perbankan dan kepemilikan rumah.

Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting mengatakan, sinergi menjadi langkah strategis untuk memperkuat ekosistem pendukung UMKM yang lebih terintegrasi.

"Kami menyambut baik kerja sama ini karena dapat memperluas akses pembiayaan dan layanan perbankan bagi pelaku UMKM. Kami membangun ekosistem layanan yang terintegrasi sehingga pelaku UMKM dapat lebih mudah mengakses berbagai layanan mulai dari legalitas, pembiayaan, peningkatan kapasitas usaha hingga pemasaran. Sinergi dengan BTN akan semakin memperkuat ekosistem tersebut," ujar Loto, Rabu (17/6/2026). 

Menurut dia, penguatan akses terhadap layanan keuangan menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan dan daya saing UMKM di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang.

Wakil Direktur Utama BTN Oni Febriarto Rahardjo mengatakan kerja sama tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi pelaku UMKM melalui kemudahan akses terhadap produk dan layanan keuangan.

"Sejalan dengan arah kebijakan pemerintah untuk semakin berpihak kepada UMKM, BTN juga akan memperkuat dukungan kepada sektor ini. Kehadiran ini membuka peluang kolaborasi yang lebih luas sehingga pelaku UMKM dapat semakin mudah mengakses berbagai produk dan layanan perbankan," kata Oni.

 

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Topik Artikel :
akses modal UMKM RI UMKM UMKM
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