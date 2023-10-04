Ini Sosok Pemilik TikTok Shop yang Akhirnya Tutup di Indonesia

JAKARTA - TikTok Shop sebentar lagi tutup. Social commerce milik TikTok ini akan tutup mulai pukul 17.00 WIB.

Perusahaan ini dimiliki Zhang Yiming. Dia merupakan bos ByteDance yang mempunyai harta sampai USD39,1 miliar atau setara Rp609 triliun (kurs Rp15.632 per USD).

Dia sudah menjadi miliarder sejak muda setelah mendirikan platform berita Toutiao, sebuah produk utama dari perusahaan ByteDance.

Sebelum mendirikan ByteDance, pada tahun 2012. Zhang Yiming sempat mendirikan situs properti yang bernama 99fang pada 2009. Namun memutuskan untuk berhenti setelah tiga tahun berjalan.

ByteDance merupakan perusahaan Induk Aplikasi TikTok yang telah menjadi raksasa teknologi dunia hanya dalam enam tahun. Hal ini membuat kekayaan bersih Zhang mencapai USD4 miliar atau setara dengan Rp60 triliun.

ByteDance bukan hanya perusahaan aplikasi yang mengandalkan iklan untuk mencari pendapatan, mereka juga memanfaatkan AI pada layanan konten untuk membangun pengalaman bagi pengguna.

“Jinri Toutiao memiliki sumber daya komputasi dan penyimpanan yang sangat besar. Kami memiliki lebih dari 50 Petabyte (PB) kapasitas pemrosesan data harian dan penyimpanan data kami lebih besar dari 1.500 PB. Infrastruktur adalah kunci untuk mendukung pengembangan aplikasi,” kata Vice President ByteDance Yang Zhenyuan.

Zhang Yingmin dianggap mampu mencapai aapa yang Mark Zuckerberg dapatkan dalam jangka waktu yang lebih singkat. Facebook memiliki lebih dari dua kali lipat masa hidup ByteDance. Dikarenakan terlalu fokus dengan iklan, Facebook seakan kehilangan kemampuan untuk mengikuti masa depan.