Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Sandiaga Uno: Desa EMAS Dorong Kebangkitan UMKM

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Sabtu, 27 September 2025 |15:53 WIB
Sandiaga Uno: Desa EMAS Dorong Kebangkitan UMKM
Sandiaga Uno: Desa EMAS Dorong Kebangkitan UMKM
A
A
A

BOGOR - Founder Yayasan Indonesia Setara Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan, Program Desa EMAS (Ekonomi Maju dan Sejahtera) hadir untuk mendorong kebangkitan UMKM desa. Sandiaga menjelaskan, Desa EMAS dirancang untuk menyentuh berbagai sektor usaha masyarakat desa.

“Desa EMAS ini menyentuh UMKM dari berbagai bidang, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, kuliner, fashion, hingga kerajinan,” ujarnya saat peluncuran program tersebut di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MNC Lido City, Kabupaten Bogor, Sabtu (27/9/2025).

Dia menyebut, pelatihan yang diberikan dalam program ini diharapkan membantu pelaku UMKM meningkatkan daya saing.

Menurutnya, promosi dan akses pemasaran menjadi hal yang sangat dibutuhkan UMKM di era digitalisasi. Sandiaga optimistis keberadaan Desa EMAS dapat memperluas skala usaha sekaligus membuka peluang ekonomi baru di desa.

“Kita harapkan penjualannya akan meningkat, dan bisa meningkatkan skala usahanya, dan membuka peluang usaha dan lapangan kerja,” tuturnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/455/3184328/umkm-iW4J_large.jpg
Kampus UMKM Kelas Online, Siap Tingkatkan Penjualan di Era Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184096/maman-C0bV_large.png
KUR di Bawah Rp100 Juta Tak Boleh Pakai Agunan, Menteri UMKM Sanksi Bank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/455/3184092/umkm-elP8_large.jpg
Tarif PPh Final UMKM 0,5 Persen Jadi Permanen, Omzet di Bawah Rp500 Juta Bebas Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/455/3182188/umkm-cFr9_large.jpg
Saatnya Unjuk Gigi, UMKM Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181884/mendag_budi-9RPl_large.png
Transaksi Program UMKM Bisa Ekspor Tembus Rp2,1 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180300/alfamart_indomaret_disebut_ganggu_umkm-970X_large.jpg
Kemenko PM Buka Suara soal Indomaret dan Alfamart Ancam UMKM
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement