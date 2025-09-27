Sandiaga Uno: Desa EMAS Dorong Kebangkitan UMKM

BOGOR - Founder Yayasan Indonesia Setara Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan, Program Desa EMAS (Ekonomi Maju dan Sejahtera) hadir untuk mendorong kebangkitan UMKM desa. Sandiaga menjelaskan, Desa EMAS dirancang untuk menyentuh berbagai sektor usaha masyarakat desa.



“Desa EMAS ini menyentuh UMKM dari berbagai bidang, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, kuliner, fashion, hingga kerajinan,” ujarnya saat peluncuran program tersebut di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MNC Lido City, Kabupaten Bogor, Sabtu (27/9/2025).



Dia menyebut, pelatihan yang diberikan dalam program ini diharapkan membantu pelaku UMKM meningkatkan daya saing.



Menurutnya, promosi dan akses pemasaran menjadi hal yang sangat dibutuhkan UMKM di era digitalisasi. Sandiaga optimistis keberadaan Desa EMAS dapat memperluas skala usaha sekaligus membuka peluang ekonomi baru di desa.



“Kita harapkan penjualannya akan meningkat, dan bisa meningkatkan skala usahanya, dan membuka peluang usaha dan lapangan kerja,” tuturnya.