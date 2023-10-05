Rayakan Eksistensi 85 Tahun, Sinar Mas Gelar Tjipta UMKM Fair

JAKARTA - Di tengah arus teknologi dan persaingan bisnis yang semakin ketat, usaha kecil memegang peranan kunci dalam mempertahankan keberagaman ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

Tidak hanya mencerminkan keberagaman ekonomi serta keterlibatan masyarakat luas, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sekaligus menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Sinar Mas membaca pula hal ini. Dalam sejarah perjalanannya selama 85 tahun, selain menjadi pionir dalam sejumlah sektor industri, Sinar Mas terus menjaga komitmennya membantu para pelaku UMKM, karena bisnis berkelanjutan adalah kemampuan menyejahterakan masyarakat luas, yang antara lain berlangsung lewat menaikkelaskan UMKM.

Terlebih sang pendiri, Eka Tjipta Widjaja, memulai apa yang kini berwujud Sinar Mas, dari bisnis kelontong keliling di Makassar, Sulawesi Selatan.

Board Member Sinar Mas, Franky Oesman Widjaja menegaskan bahwa langkah menaikkelaskan UMKM ini harus terus berlanjut agar mereka dapat berkembang dan mengawal pertumbuhan perekonomian Indonesia, mengingat kontribusi mereka terhadap produk domestik bruto Indonesia yang mencapai lebih dari 60 persen, serta menyerap 97 persen tenaga kerja yang ada.