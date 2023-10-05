Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dato Sri Tahir Mau Bangun RS di IKN, Momen Minta Doa ke Sang Ibu Bikin Haru

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |08:22 WIB
Dato Sri Tahir Mau Bangun RS di IKN, Momen Minta Doa ke Sang Ibu Bikin Haru
Momen Dato Sri Tahir minta doa ke sang ibu. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Orang terkaya di Indonesia, Dato Sri Tahir membagikan momen bersama Ibunya sebelum pergi bekerja.

Diketahui, Tahir adalah seorang pengusaha, investor, dan filantropis asal Indonesia yang menjadi sosok dibalik Mayapada Group.

 BACA JUGA:

Dikenal sebagai sosok yang dermawan, Tahir membagikan salah satu momen yang cukup membuat para netizen terharu.

Dilansir melalui akun Instagram milik pengacara kondang Indonesia yakni Hotman Paris @hotmanparisofficial, dalam unggahan reels di Instagramnya membagikan mengenai kedekatan konglomerat Indonesia tersebut bersama dengan sang ibu.

 BACA JUGA:

“Konglo Prof Dato Tahir mencintai dan melayani Ibunya! Konglo klien Hotman," mengutip caption dalam unggahan reels di Instagramnya, Seperti dikutip Kamis (5/10/2023).

Dalam video tersebut, memperlihatkan ketelatenan Tahir dalam mengurus sang Ibu yang berusia lanjut, dengan menyuapinya makan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/470/3089684/bertemu-pak-bas-adb-siap-kucurkan-dana-segar-bangun-proyek-ikn-Gf9EBrcZOp.jpg
Bertemu Pak Bas, ADB Siap Kucurkan Dana Segar Bangun Proyek IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/470/3073207/satu-dekade-pemerintahan-presiden-jokowi-ikn-jadi-magnet-pertumbuhan-ekonomi-baru-uIGPJiIsHG.jpg
Satu Dekade Pemerintahan Presiden Jokowi: IKN Jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/320/3072865/deretan-proyek-ikn-yang-siap-diresmikan-jokowi-sebelum-lengser-20-oktober-llEZQGFlxT.jpg
Deretan Proyek IKN yang Siap Diresmikan Jokowi Sebelum Lengser 20 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/470/3072441/jokowi-ke-ikn-resmikan-istana-presiden-hingga-3-rumah-sakit-5XM3pBy3OS.jpg
Jokowi ke IKN, Resmikan Istana Presiden hingga 3 Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/470/3067784/6-fakta-ibu-kota-pindah-ke-ikn-dari-gagasan-soekarno-soeharto-hingga-dieksekusi-jokowi-LYdUJZ29ZC.jpg
6 Fakta Ibu Kota Pindah ke IKN, dari Gagasan Soekarno-Soeharto hingga Dieksekusi Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/470/3066934/jokowi-siap-mendarat-perdana-di-bandara-ikn-siang-ini-BgttkPDwOv.jpg
Jokowi Siap Mendarat Perdana di Bandara IKN Siang Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement