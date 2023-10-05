Dato Sri Tahir Mau Bangun RS di IKN, Momen Minta Doa ke Sang Ibu Bikin Haru

Momen Dato Sri Tahir minta doa ke sang ibu. (Foto: Instagram)

JAKARTA - Orang terkaya di Indonesia, Dato Sri Tahir membagikan momen bersama Ibunya sebelum pergi bekerja.

Diketahui, Tahir adalah seorang pengusaha, investor, dan filantropis asal Indonesia yang menjadi sosok dibalik Mayapada Group.

Dikenal sebagai sosok yang dermawan, Tahir membagikan salah satu momen yang cukup membuat para netizen terharu.

Dilansir melalui akun Instagram milik pengacara kondang Indonesia yakni Hotman Paris @hotmanparisofficial, dalam unggahan reels di Instagramnya membagikan mengenai kedekatan konglomerat Indonesia tersebut bersama dengan sang ibu.

“Konglo Prof Dato Tahir mencintai dan melayani Ibunya! Konglo klien Hotman," mengutip caption dalam unggahan reels di Instagramnya, Seperti dikutip Kamis (5/10/2023).

Dalam video tersebut, memperlihatkan ketelatenan Tahir dalam mengurus sang Ibu yang berusia lanjut, dengan menyuapinya makan.