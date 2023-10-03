Jepang hingga China Tertarik Bangun Proyek Kereta Api di IKN

JAKARTA - Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Silvia Halim menyatakan beberapa negara siap untuk melakukan pengembang moda transportasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Silvia menjelaskan pihaknya saat ini masih melakukan kajian untuk pembangunan kereta api yang akan menjadi moda transportasi dalam kota. Namun dirinya mengaku saat ini sudah ada beberapa negara yang mulai melirik proyek tersebut.

"Dari Jepang ada, dari Korea ada. Terus dari China juga ada. Ini investor regular kita lah ya untuk perkeretapian di Indonesia," ujar Silvia di Gedung DPR RI, Selasa (3/9/2023).

Dia menjelaskan terkait rencana pengembangan moda transportasi dalam kota di IKN tersebut. Sama halnya seperti DKI Jakarta, kereta api di IKN juga akan dibangun dengan integrasi moda transportasi lainnya seperti angkutan bus.

Mengutip dokumen perencanaan pembangunan IKN yang ditetbitkan oleh Badan Otorita IKN yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) IKN Tahun 2022-2042, setidaknya akan dibangun 4 stasiun operasi yang berletak di WP IKN Timur 1, WP IKN Barat, dan WP IKN Selatan.