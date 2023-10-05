RI Bakal Punya PLTS Pengolahan Nikel Terbesar di Dunia

JAKARTA - Nickel Industries Limited (NIC) dan PT Sumber Energi Surya Nusantara (Sesna) mencapai kesepakatan untuk menyediakan energi ramah lingkungan untuk pengolahan bijih nikel.

Nickel Industries dan Sesna sepakat untuk mendukung kebutuhan energi operasional smelter Nickel Industries dengan pembangkit listrik tenaga surya, dengan kapasitas terpasang mencapai 200 MWp dan penyimpanan baterai 20 MWh yang berlokasi di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).

Proyek pembangkit listrik tenaga surya ini akan dikerjakan oleh Sesna pengembang energi surya lokal yang juga mendorong tenaga ahli dalam negeri untuk mengembangkan dan berkontribusi aktif dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan.

CEO Sesna Rico Syah Alam mengatakan, kerja sama ini akan menjadi proyek PLTS terbesar di Indonesia, di mana Sesna bertanggung jawab penuh pada proses pengoperasian dan perawatannya.

"Kalau bisa saya bilang, ini adalah PLTS pertama untuk pengolahan nikel di Indonesia. NIC akan menjadi role model dan menjadi inspirasi," ujar Rico dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (5/10/2023).

Rico menyampaikan, proyek ini merupakan perpanjangan dari kolaborasi yang sedang berlangsung antara Sesna dan NIC. Diketahui, keduanya telah bekerja sama dalam penyediaan sistem tenaga surya dengan kapasitas 396 kWp + 250 kWh Battery Energy Storage System (BESS) untuk kamp dan area perkantoran di anak perusahaan NIC, PT Hengjaya Mineralindo.

Sebagai contoh, pembiayaan pembangunan PLTS ini sama sekali tidak dibebankan atau melibatkan NIC sebagai pelanggan. Skema pembiayaan yang digunakan adalah kontrak dengan harga tetap tanpa eskalasi.

Skema zero capex yang ditawarkan Sesna diharapkan dapat menarik minat perusahaan industri lainnya untuk beralih ke penggunaan energi hijau yang mendukung keberlanjutan.

"Semua pendanaan dari kami sebagai developer. Kami sediakan paket zero capex, sehingga kita bertanggung jawab pada solar performance-nya," kata Rico.