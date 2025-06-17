Kurangi BBM, Proyek Strategis Gasifikasi Pembangkit Listrik Mulai Dibangun

JAKARTA - Proyek strategis gasifikasi pembangkit listrik siap dibangun setelah rampungnya proses pembersihan lahan (land clearing). Prosesi ini diawali dengan pembersihan area dari vegetasi, puing-puing dan halangan lain yang dapat mengganggu proses konstruksi.

Langkah ini penting untuk memastikan bahwa proyek konstruksi pembangunan infrastruktur rantai pasok Liquefied Natural Gas (LNG) dapat berjalan lancar, aman dan sesuai dengan rencana.

Direktur Utama PLN EPI Iwan Agung Firstantara menjelaskan, proyek gasifikasi ini merupakan program strategis nasional untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional berbasis sumber energi yang lebih bersih dan efisien. Dukungan Pemerintah Daerah menjadi faktor krusial dalam keberhasilan proyek ini.

"Dengan target penyelesaian dalam dua tahun, proyek gasifikasi klaster Nias diharapkan menjadi titik balik dalam pemanfaatan energi yang lebih berkelanjutan, ekonomis, dan modern di Sumatera Utara," ujar Iwan di Jakarta, Selasa (17/6/2025).

1. Pasokan LNG untuk Pembangkit Listrik

Proyek ini akan menyediakan gas alam cair (LNG) untuk satu unit Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) berkapasitas 34,4 MW pada tahap awal, yang kemudian akan ditingkatkan hingga mencapai kapasitas total 59,4 MW.

Manager PLN UP3 Nias Leonard Tulus Panjaitan menjelaskan, sistem kelistrikan di Kepulauan Nias saat ini masih bersifat isolated, belum terhubung dengan jaringan listrik Sumatera. Total daya mampu sistem saat ini sekitar 62,9 MW, dengan beban puncak yang terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan permintaan energi.

2. Proyek Gasifikasi Perkuat Kapasitas Pembangkit

Leonard mengatakan bahwa proyek gasifikasi ini dirancang tidak hanya untuk memperkuat kapasitas pembangkit, tetapi juga untuk menciptakan sistem kelistrikan yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Penggunaan LNG sebagai bahan bakar utama akan secara signifikan menekan emisi gas rumah kaca, sejalan dengan roadmap dekarbonisasi dan target Net Zero Emission (NZE) Nasional.

Proyek infrastruktur LNG ini berlokasi di Kota Gunungsitoli dan akan diimplementasikan secara bertahap sesuai rencana kerja. Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah dan partisipasi aktif masyarakat, proyek ini diharapkan dapat segera memberikan kontribusi nyata bagi ketahanan energi dan kualitas hidup masyarakat Nias.