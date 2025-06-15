Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kurangi Batu Bara, Pembangkit Listrik di RI Pakai Serbuk Gergaji hingga Limbah Sawit

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 15 Juni 2025 |17:33 WIB
Kurangi Batu Bara, Pembangkit Listrik di RI Pakai Serbuk Gergaji hingga Limbah Sawit
Kurangi Batu Bara, Pembangkit Listrik di RI Pakai Serbuk Gergaji hingga Limbah Sawit (Foto: PLN)
A
A
A

JAKARTA - Transisi energi dengan menggunakan energi bersih di sektor pembangkit listrik terus dilakukan. Salah satunya penggunaan biomassa sebagai bahan campuran untuk mengurangi batu bara di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Transisi energi ini juga untuk mendukung target Net Zero Emission yang sudah dicanangkan pemerintah. Sejumlah inisiatif energi bersih, antara lain strategi cofiring biomassa di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), dengan mengganti sebagian batu bara menggunakan bahan organik, seperti serbuk gergaji, ranting kayu dan limbah kelapa sawit. Selain itu, program gasifikasi juga tengah dikembangkan untuk mengurangi ketergantungan pada pembangkit diesel (PLTD).

“Kami bahkan mulai menjajaki inisiatif produksi green hydrogen sebagai bagian dari langkah inovatif menuju masa depan energi yang lebih bersih," kata Sekretaris Perusahaan PLN EPI Mamit Setiawan di Jakarta, Minggu (15/6/2025).

Penggunaan biomassa untuk PLTU juga sebagai bentuk komitmen PLN EPI memperkuat tata kelola berkelanjutan melalui pendekatan Environmental, Social, and Governance (ESG) serta menciptakan budaya kerja yang inklusif dan kolaboratif.

 

1 2
