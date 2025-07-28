Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Transisi Energi, Genset BBM Nelayan Diganti dengan Pembangkit Tenaga Surya

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |21:15 WIB
Transisi Energi, Genset BBM Nelayan Diganti dengan Pembangkit Tenaga Surya
Penggantian penggunaan genset berbahan bakar minyak (BBM) di keramba nelayan dengan Pembangkit Listrik Tenaga Surya . (Foto: Okezone.com/PLN)
A
A
A

JAKARTA – Transisi menuju energi bersih di Indonesia terus berjalan. Salah satu langkah terbaru adalah penggantian penggunaan genset berbahan bakar minyak (BBM) di keramba nelayan dengan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Pemanfaatan sumber listrik ramah lingkungan ini tidak hanya mengurangi polusi, tetapi juga membantu menjaga kadar oksigen dalam air sehingga mendukung pertumbuhan ikan yang lebih optimal.

PLN Indonesia Power (PLN IP) melalui Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Grati melakukan pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 2.000 watt peak (Wp) di keramba milik nelayan di Danau Ranu, Desa Ranuklindungan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

Direktur Utama PLN Indonesia Power, Bernadus Sudarmanta, menjelaskan inisiatif tersebut menjadi bagian dari strategi elektrifikasi inklusif perusahaan yang menyentuh sektor-sektor produktif masyarakat.

“Kami percaya bahwa transisi energi tidak hanya soal teknologi, tetapi juga soal keadilan energi. Melalui pemanfaatan PLTS untuk mendukung produktivitas nelayan, kami ingin memastikan bahwa manfaat energi bersih dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil di sektor perikanan,” ujar Bernadus, Senin (28/7/2025).

PLTS ini dimanfaatkan untuk mengoperasikan aerator, alat yang berfungsi menjaga kadar oksigen dalam air guna menunjang pertumbuhan ikan dalam keramba. Kehadiran listrik dari tenaga surya menggantikan penggunaan genset berbahan bakar minyak, sehingga lebih ramah lingkungan dan efisien.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173136/pembangkit_listrik-uiaX_large.jpg
Pasokan Gas untuk PLTMG Bangkanai Diperkuat, Topang Kelistrikan Kalimantan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/320/3171088/batu_bara-NCR4_large.jpg
3 Skenario Krisis Pasokan Energi Primer Diuji untuk Pembangkit Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170413/gas_bumi-IiJw_large.jpg
Gas Jadi Pilar Transisi Energi dan Keandalan Listrik Nasional 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/320/3148362/pembangkit_listrik-dnbu_large.jpg
RI Perkuat Sistem Kelistrikan, Gasifikasi Pembangkit Listrik Dimulai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/320/3147962/pembangkit_listrik-WK5h_large.jpg
Kurangi BBM, Proyek Strategis Gasifikasi Pembangkit Listrik Mulai Dibangun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/320/3147886/pembangkit_terapung-0COH_large.jpg
Pembangkit Terapung 60 MW Karya Anak Bangsa Resmi Beroperasi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement