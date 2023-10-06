Cadangan Devisa RI Turun Lagi karena Bayar Utang dan Stabilisasi Rupiah

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat cadangan devisa (Cadev) Indonesia menurun pada akhir September 2023. Cadev tercatat sebesar USD134,9 miliar atau menurun dibandingkan dengan posisi pada akhir Agustus 2023 sebesar USD137,1 miliar.

Mengutip informasi dari BI, Jumat (6/10/2023), penurunan posisi cadangan devisa dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebutuhan untuk stabilisasi nilai tukar Rupiah sebagai langkah antisipasi dampak rambatan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global.

BACA JUGA: Cadangan Devisa RI Turun Jadi USD137 Miliar Usai Bayar Utang

Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,1 bulan impor atau 6,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.