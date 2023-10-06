Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Resmi! Shopee Indonesia Hentikan Penjualan Produk Impor

Ikhsan Permana , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |17:38 WIB
JAKARTA - Shopee Indonesia telah resmi menghentikan penjualan produk impor dengan mekanisme cross border pada Rabu, 4 Oktober 2023 pukul 22.00 WIB.

Head of Public Policy Shopee Indonesia Radityo Triatmojo mengatakan, langkah tersebut merupakan penyesuaian atas Peraturan Menteri Perdagangan No 31/2023 yang merupakan dari revisi Peraturan Menteri Perdagangan No 50/2020.

Radityo menerangkan, saat ini, transaksi cross border di Shopee tercatat kurang dari 1%. Selain itu, mekanisme cross border yang dilakukan juga sudah sesuai dengan proses dalam peraturan perundangan yang berlaku seperti perpajakan.

“Dapat kami sampaikan bahwa produk yang dijual secara cross border di Shopee bukanlah produk yang bersaing langsung dengan produk UMKM. Karena kami sudah menutup 14 kategori produk cross border yang bersaing dengan produk UMKM sesuai dengan arahan Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2021 lalu,” jelas Radityo dalam keterangan resminya dikutip Jumat (6/10/2023).

Dia menambahkan, selama ini, cross border yang dilakukan Shopee Indonesia bertujuan agar produk lokal juga memiliki peluang yang sama dan kesempatan yang sama untuk bisa mengakses pasar ekspor secara langsung. Sudah ada lebih dari 20 juta produk UMKM lokal yang tersedia di pasar lintas batas di kawasan ASEAN, Asia Timur dan Amerika Latin.

Halaman:
1 2
