HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta Mentan Syahrul Yasin Limpo Tak Ada Kabar Usai Keliling Eropa hingga Akhirnya Mundur dari Jabatan

Dzakwan Agung Mugits , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |05:31 WIB
5 Fakta Mentan Syahrul Yasin Limpo Tak Ada Kabar Usai Keliling Eropa hingga Akhirnya Mundur dari Jabatan
Mentan Syahrul Yasin Limpo Mengundurkan Diri. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo bikin heboh minggu ini. Bahkan sekarang dirinya memutuskan untuk mundur sebagai Menteri Pertanian.

Sorotan masyarakat Indonesia memuncak setelah Mentan hilang tak ada kabar setelah kediaman rumahnya digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebelumnya, Yasin Limpo ini diketahui sedang melakukan kunjungan dinas ke beberapa negara yakni Italia, Spanyol, dan Roma.

KPK mulai menggeledah rumah dinas Mentan yang berada di Jalan Widya Chandra V Nomor 28, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 28 September lalu. Pada saat penggeledahan KPK tidak melihat adanya Yasin Limpo di rumah dinasnya. Diduga Mentan saat kejadian penggeledahan sedang ada aktivitas dinas di luar negeri.

Dari penggeledahan tersebut ironisnya KPK menemukan beberapa barang yang mencurigakan di rumah Mentan yakni uang sebesar Rp30 miliar dan senjata api. Barang tersebut kemudian diamankan oleh pihak kepolisian.

Usai penggeledahan, kabar Mentan tak diketahui lagi.  Namun Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Silmy Karim mengkonfirmasi bahwa Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo telah tiba di Indonesia.

Dia tiba di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu, (4/10/2023) pukul 18.41 WIB.

"Sudah berada di Indonesia," ujarnya kepafa wartawan.

Kata Silmy, kedatangannya terpantau di telah melintas di pemerikasaan Imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta).

Berikut fakta Mentan yang tak ada kabar hingga akhirnya memutuskan mengundurkan diri:

1. Respon Presiden Jokowi

Presiden Jokowi telah mengetahui hilangnya Mentan Yasin Limpo usai rumah dinasnya digeledah oleh KPK. Hal ini disampaikan oleh Wamentan Harvick. Menurut Wamentan selain dirinya Presiden Jokowi dan Jajaran Sekretariat Negara telah mendengar kabar ini.

Jokowi berpesan agar terus menghubungi Mentan secara terus menerus, Ia juga mengingatkan agar seluruh pihak menunggu saja sampai Mentan datang kembali ke Indonesia.

2. Temuan Uang Miliaran dan Senjata Api

KPK beberapa hari lalu melakukan penggeledahan di rumah dinas Mentan Yasin Limpo. Dalam penggeledahan tersebut KPK menemukan uang sebesar Rp30 miliar dan senjata api. Disaat yang bersamaan Yasin Limpo langsung menghilang dan hingga saat ini tidak ada yang mengetahui keberadaannya.

Kini KPK sedang memproses masalah ini dan beberapa barang bukti yang ditemukan disita oleh pihak kepolisian. KPK akan mencari keberadaan Mentan dan siap menuntaskan perkara ini.

3. Respon Wamentan

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Harvick Hasnul Qolbi mengatakan, jajarannya hingga saat ini tidak mengetahui keberadaan Mentan Syahrul.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
