Harga Minyak Dunia Naik, WTI Dibanderol USD82/Barel

JAKARTA - Harga minyak dunia naik pada perdagangan kemarin. Namun harga minyak berada di jalur penurunan mingguan terbesar sejak Maret, setelah pencabutan sebagian larangan ekspor bahan bakar Rusia menambah kekhawatiran permintaan akibat hambatan ekonomi makro.

Melansir Antara, Sabtu (7/10/2023), harga minyak berjangka Brent naik tipis 36 sen menjadi USD84,43 per barel pada pukul 01.33 siang. Harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS naik 29 sen menjadi USD82,60.

Untuk pekan ini, Brent berada di jalur penurunan sekitar 11,5% dan WTI menuju penurunan 9,1%, di tengah kekhawatiran bahwa suku bunga tinggi yang berkepanjangan akan memperlambat pertumbuhan global dan menekan permintaan bahan bakar, walaupun pasokan akan ditekan oleh Arab Saudi dan Rusia, yang mengatakan bahwa mereka akan melanjutkan pengurangan pasokan hingga akhir tahun.

Lapangan kerja di AS meningkat 336.000 pada bulan September menurut statistik Departemen Tenaga Kerja, jauh melebihi perkiraan para ekonom sebesar 170.000.

Sentimen terhadap harga minyak beragam. Perekonomian AS yang kuat dapat mendukung sentimen kenaikan permintaan minyak jangka pendek, kata para analis, namun sebaliknya kenaikan tersebut mendorong penguatan dolar AS dan mendorong kenaikan suku bunga lagi pada tahun 2023.