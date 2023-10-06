Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Minyak Mentah ICP September 2023 Naik Lagi, Tembus USD90,17/Barel

Atikah Umiyani , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |20:56 WIB
Harga Minyak Mentah ICP September 2023 Naik Lagi, Tembus USD90,17/Barel
Harga minyak mentah RI naik (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian ESDM menetapkan harga minyak mentah Indonesia (ICP) bulan September 2023 sebesar USD90,17 per barel. Harga tersebut meningkat USD7,58 per barel dari Agustus 2023 yang tercatat sebesar USD82,59 per barel.

Penetapan ICP September 2023 sebesar USD90,17 per barel, tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 341.K/MG.03/DJM/2023 tentang Harga Minyak Mentah Bulan September 2023 tanggal 2 Oktober 2023.

Tim Harga Minyak Mentah Indonesia dalam Executive Summary menyampaikan bahwa harga rata-rata minyak mentah pada bulan September 2023 mengalami kenaikan dibandingkan bulan Agustus 2023.

Beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan harga minyak mentah utama di pasar internasional antara lain pemotongan produksi minyak secara sukarela akan dilanjutkan hingga akhir tahun 2023 oleh Arab Saudi sebesar 1 Juta bph dan Rusia sebesar 300 ribu bph.

"Selain itu, peningkatan harga minyak mentah dipengaruhi juga oleh faktor permintaan minyak mentah global, kondisi perekonomian China serta stok minyak dunia dan Amerika Serikat,” ungkap Tim Harga dan exsum dikutip MNC Portal Indonesia, Jumat (6/10/2023).

Tingkat permintaan minyak mentah global, IEA memperkirakan terdapat peningkatan proyeksi permintaan minyak dunia tahun 2023 hingga 2.2 juta bph menjadi 101.8 juta bph, dengan peningkatan permintaan minyak dunia pada Semester II 2023 capai 1.5 juta bph dibandingkan Semester I 2023.

Sedangkan S&P Global Commodity Insights memperkirakan peningkatan permintaan minyak mengalami peningkatan pada Triwulan IV 2023 sebesar 2.8 juta bph.

