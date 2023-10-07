Sumber Kekayaan Edward Tannur, Anggota DPR yang Anaknya Aniaya Pacar hingga Tewas

JAKARTA- Sumber kekayaan Edward Tannur, anggota DPR RI yang anaknya aniaya pacar hingga tewas. Hal ini dikarenakan anaknya bernama Gregorius Ronald Tannur ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan wanita tewas di tempat hiburan malam, pada Jumat 6 Oktober 2023.

Dari hasil pra rekonstruksi dan rekaman CCTV, tersangka terbukti melakukan penganiayaan berupa tendangan dan pemukulan hingga luka sekujur tubuh.

Lantas berapa sumber kekayaan Edward Tannur, anggota DPR yang anaknya aniaya pacar hingga tewas? Ternyata berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) diketahui melaporkan harta kekayaannya terakhir pada 28 Maret 2023. Adapun, total harta kekayaan Edward senilai Rp 11,1 miliar. Berikut rinciannya.

Berikut sumber kekayaan Edward Tannur, anggota DPR RI yang anaknya aniaya pacar hingga tewas:

1. Tanah dan Bangunan senilai Rp8,9 Miliar

Edward memiliki tanah dan bangunan seluas 2.837 meter2/1.140 meter2 di Timor Tengah Utara (hasil sendiri) senilai Rp 7 miliar. Lalu, tanah dan bangunan seluas 200 meter2/151 meter2 di Surabaya (hasil sendiri) senilai Rp 1,3 miliar.

Selanjutnya, tanah dan bangunan seluas 3.280 meter2/36 meter2 di Kota Belu senilai Rp 250 juta. Terakhir, Edward memiliki tanah dan bangunan seluas 1.155 meter2/1.155 meter2 di Kupang senilai Rp 350 juta.