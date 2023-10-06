7 Sumber Kekayaan Hengky Kurniawan

JAKARTA - 7 Sumber kekayaan Hengky Kurniawan. Hengky Kurniawan tiba-tiba menjadi perbincangan publik usai menyudahkan masa jabatannya sebagai Bupati Bandung Barat.

Diketahui, harta kekayaannya mengalami penurunan yang cukup drastis semenjak dirinya dilantik sebagai Bupati. Padahal, ketika awal dirinya menjabat pada tahun 2018, Hengky memiliki harta senilai Rp11,6 miliar.

Saat ini, berdasarkan catatan Okezone, harta kekayaan milik Hengky Kurniawan menyusut hingga sekitar Rp4,9 miliar setelah dia menyelesaikan masa jabatannya sebagai Bupati Bandung Barat. Hingga sejumlah masyarakat penasaran sumber kekayaan Hengky Kurniawan.

Jumat (6/10/2023).

1. Artis

Hengky Kurniawal mengawali kariernya sebagai seorang artis. Kiprahnya sebagai artis dimulai pada tahun 2002 dan dirinya pun telah membintangi beberapa sinetron serta film di tanah air. Sebagai artis adalah sumber kekayaan utama dari Hengky Kurniawan.

2. Model

Selain sebagai artis, dia juga menjadi model. Memiliki wajah tampan serta tubuh yang proposional memudahkan dirinya untuk menjadi seorang model. Menjadi seorang model juga merupakan salah satu sumber kekayaan dirinya.